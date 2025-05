In piscina con la para-atleta Pappalardo per una lezione che va oltre lo sport

Una lezione in piscina con la para-atleta Valeria Pappalardo, per mettersi nei panni di chi pratica sport con disabilità. Il Gruppo Europ Assistance, impegnato nel settore assicurativo, ha deciso di proporre ai propri dipendenti e ai loro figli una lezione particolare, all’interno del progetto "ThinkAbility", che sostiene 13 para-atleti internazionali per "cambiare la percezione della disabilità – spiega Fabio Carsenzuola, ceo Mediterranean&Latam Region del Gruppo Europ Assistance –. Il programma fa parte del nostro impegno per abbattere qualsiasi barriera, fisica e mentale, e promuovere un cambiamento culturale sia all’interno dell’azienda che all’esterno, nella comunità in cui operiamo. Grazie ai para-atleti che supportiamo, esempio di determinazione e capacità di superare gli ostacoli, incoraggiamo le persone a guardare oltre la disabilità, dimostrando che chiunque può superare i limiti e raggiungere i propri obiettivi". "Impossibile è solo ciò che non si prova – aggiunge la campionessa Pappalardo –. Nella vita ho dovuto affrontare moltissimi ostacoli, alcuni dei quali sembravano insormontabili, come la diagnosi di sclerosi multipla. Iniziative come quella proposta da Europ Assistance sono fondamentali anche per superare pregiudizi e stereotipi che impediscono alle persone con disabilità di sentirsi valorizzate".

Francesca Grillo