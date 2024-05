Fedez non parteciperà al programma di Alessandro Cattelan su Rai2: “Motivi di salute”

Milano, 18 maggio 2024 – Una nota della Rai rettifica quanto detto i giorni scorsi riguardo la presenza di Fedez alla prima puntata del nuovo programma di Rai 2: "Come concordato con ufficio stampa dell'artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d'esordio di 'Da vicino nessuno è normale', il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2".

Solo due giorni fa era stato riferito che il rapper non sarebbe stato tra gli ospiti del nuovo format firmato dal conduttore radiofonico: a far saltare tutto sarebbe stato l’ultimo grave episodio di cronaca che lo vede coinvolto, cioè il presunto coinvolgimento nell'ambito dell'indagine relativa al pestaggio di Cristiano Iovino. Episodio per il quale Fedez risulta denunciato per rissa, lesioni e percosse in concorso, nonostante al Salone del Libro di Torino avesse smentito di essere coinvolto nella vicenda.

Poi il comunicato degli uffici stampa e lo stesso rapper avevano smentito le indiscrezioni: quest’ultimo con una serie di stories su Instagram, il canale preferito per aggiornare i fan della sua vita. In una, in particolare, con scritto “Ops” e l’emoticon della finta sorpresa, avevano fatto capire che quanto trapelato era falso: e così la puntata era salva.

Oggi l’ennesimo dietrofront, questa volta dell’azienda stessa che, contrariamente a quanto comunicato da Cattelan su Instagram nelle ultime ore, ha ufficializzato l’assenza del rapper per motivi di salute. Per ora dai canali social dell’ex marito di Chiara Ferragni tutto tace.

Oltre il rapper, gli ospiti saranno Tananai, Stash dei The Kolors, Federica Pellegrini e il trio della Bobo tv, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, che davanti al conduttore riveleranno le loro manie e le stranezze che li contraddistinguono.