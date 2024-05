Fedez escluso dal programma di Cattelan su Rai2 dopo l’indagine sul pestaggio di Cristiano Iovino

Milano – Fedez e Rai, un rapporto complicato che vede il copione ripetersi ancora: l’ex marito di Chiara Ferragni prima previsto in una trasmissione e poi “cancellato”. Era successo a ottobre 2023 quando la sua partecipazione al programma di Francesca Fagnani, “Belve”, era saltata perché ritenuta non opportuna. E succede ora: Federico Lucia non sarà ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan previsto per la prima serata su Rai2. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il rapper non parteciperà alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, fissata per lunedì 20 maggio.

La notizia era stata anticipata ieri da davidemaggio.it secondo cui, inizialmente, il cantante-influencer doveva essere uno degli ospiti di punta del programma. A far saltare tutto sarebbe stato l’ultimo grave episodio di cronaca che lo vede coinvolto, cioè il presunto coinvolgimento nell'ambito dell'indagine relativa al pestaggio di Cristiano Iovino. Episodio per il quale Fedez risulta denunciato per rissa, lesioni e percosse in concorso, nonostante al Salone del Libro di Torino avesse smentito di essere coinvolto nella vicenda. Una situazione che avrebbe portato alla decisione della produzione di escluderlo dal programma.

Come detto, a ottobre, mentre si trovava ricoverato al Fatebenefratelli per ulcere, il nome del rapper era stato al centro di una diatriba “televisiva”. Subito dopo l’annuncio della sua partecipazione a Belve di Francesca Fagnani, era arrivato lo stop, confermato anche via social dalla stessa padrona di casa: “L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”. E infatti non è finita così: Fedez è stato ospite di Fagnani il 9 aprile con un’intervista di ampio respiro, ma con molte domande sulla ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez, Ludovica Di Gresy e Cristiano Iovino: protagonisti, loro malgrado e con ruoli diversi, in un caso che sta tenendo banco a livello nazionale

Intanto, dopo giorni di supposizioni e illazioni, Ludovica Di Gresy, la giovane studentessa di moda milanese, rimasta fino a questo momento in silenzio, ha parlato della sera del 21 aprile. La modella 22enne, balzata sotto i riflettori della cronaca per il caso Fedez-Iovino, ha rotto il silenzio parlando di quella notte: “Sono andata a cena con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa – ha detto la studentessa in un’intervista a Il Messaggero -. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco”. Un vero colpo di scena: la giovane ha infatti detto di non essere stata al The Club il 21 aprile e – conseguentemente – di non essere lei la ragazza bionda ripresa dalle telecamere. Chi fosse la ragazza che era con Fedez, Ludovica lo ignora: “Non ne ho idea. Sicuramente non io”.