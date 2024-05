Stash dei The Kolors e il “ladro fantasma”: il cantante denuncia ma il furto per ora è un mistero

Milano – Tentato furto a casa di Antonio "Stash" Fiordispino, il frontman della band The Kolors, in zona Navigli a Milano. A denunciare pubblicamente l'accaduto è stato proprio l'artista trentacinquenne con un post su Instagram: "Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subìto un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente", il testo del messaggio social pubblicato mercoledì mattina.

L'allarme anti-intrusione

Stando alle prime informazioni, il tentato furto è andato in scena martedì mattina nello stabile dove vive Fiordispino, un palazzo di quattro piani non lontano dalla fermata Romolo della metropolitana. L'intrusione ha fatto scattare l'allarme, e a quel punto gli operatori della società di sorveglianza hanno contattato la centrale operativa di via Moscova.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile, che però non hanno trovato nessuno. Dalla visione delle immagini delle telecamere è emersa la presenza di un uomo, ripreso mentre rovistava vicino a un tombino, all'interno del cortile condominiale. Secondo quanto risulta, quella persona si sarebbe allontanata dall'edificio senza portare via nulla, tanto che l'intervento è stato rubricato come tentato furto in abitazione. Le indagini sono in corso per risalire alla sua identità.