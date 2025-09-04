Era al volante senza patente: fermata 18enne

Non aveva la patente perché mai conseguita e nascondeva in auto attrezzi per lo scasso la 18enne di etnia Rom fermata e denunciata dalla polizia locale di Rho. Con lei c’erano anche due amiche da poco maggiorenni e tre bambini tutti di nazionalità serba. Gli agenti del Nucleo Radiomobile hanno notato la Fiat Panda che transitava sbandando in via Pirandello. Le hanno imposto l’alt e fatto un controllo. La ragazza 18enne che guidava è risultata avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e guidava senza patente. Sul veicolo sono stati trovati attrezzi atti allo scasso quindi, considerati i procedenti, è stata fermata e denunciata per possesso di attrezzi atti allo scasso e per guida senza patente. Sono in corso accertamenti sulla macchina: si tratta di un leasing in carico a una ditta di Milano che l’avrebbe ceduto a un terzo, che a sua volta l’ha affidata alla nomade. "Ringrazio la polizia locale per l’attenzione che continua a dimostrare alla sicurezza cittadina - commenta il sindaco Andrea Orlandi -. Quanto accaduto a Milano, in zona Gratosoglio, dove una signora di 71 anni è stata investita e uccisa da una macchina guidata da minorenni, genera sdegno: confidiamo che i ripetuti e costanti controlli scongiurino il verificarsi di simili episodi sul nostro territorio". In queste settimane la polizia locale ha intensificato i controlli attraverso il portale Targa System che rileva la mancanza di assicurazione o di revisione, lo segnala alla centrale operativa e al tablet in dotazione alla pattuglia: gli agenti, di conseguenza, possono contestare immediatamente al conducente la mancata assicurazione o revisione. In pochi giorni sono tre le sanzioni per guida senza assicurazione e quattro per mancate revisioni. Ro.Ramp.