Inseguimento da brivido con arresto

Arrestato dopo un inseguimento che ha messo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti che stavano percorrendo la provinciale 14 da Montodine a Castelleone. Giovedì alle 18 i carabinieri di Montodine hanno cercato di fermare una vettura in transito. L’uomo al volante non ha inteso fermarsi ed è fuggito, imboccando la strada per Castelleone, subito inseguito dai militari. Con manovre spericolate e viaggiando anche contromano, i fuggitivi hanno cercato di far perdere le proprie tracce. Non ce l’hanno fatta. Sono stati bloccati a Ripalta Arpina. A bordo due stranieri senza fissa dimora. Uno dei due ha cercato di nascondere un coltello e un cacciavite, sequestrati, inoltre non ha mostrato i documenti. Da un controllo è risultato che la vettura era stata presa a noleggio ma che alla fine del contratto non era stata restituita, per cui il conducente, 30 anni, è stato arrestato per appropriazione indebita. Il passeggero, 24 anni, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e mancata esibizione dei documenti. Già convalidato l’arresto del trentenne, fino all’udienza del 21 novembre dovrà presentarsi tutti i giorni alla polizia.

P.G.R.