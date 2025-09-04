Cantieri straordinari sulle strade: "Però non ci saranno chiusure"

Dopo il restyling delle vie ad alta percorrenza, è ora la volta di quelle urbane. Prenderanno il via in questi giorni i lavori straordinari di riqualificazione e asfaltatura delle strade cittadine. L’intervento interesserà le seguenti vie urbane: via Giovanni XXIII, via del Sole, via Matteotti e via Garibaldi.

Per evitare disagi, non saranno apportate chiusure totali ma saranno istituiti sensi di marcia alternali e deviazioni compatibili con il flusso del traffico. Questo step, precede altri interventi previsti per i prossimi mesi nelle zone industriali, e fa seguito a quello dei mesi scorsi che ha interessato via Di Vittorio, via Verdi e via Milanofiori. Anche in quel caso, i lavori non avevano registrato gravi ripercussioni sul traffico poiché effettuati nelle ore serali.

Ma non solo strade: "il calendario di interventi è molto ricco e interessa più settori" spiegano dall’Amministrazione evidenziando come Assago sia pronta a cambiare volto in vista dei giochi olimpici Milano Cortina 2025. A breve, infatti, partirà anche l’intervento di riqualificazione del Parco di via Corsica: qui, al posto dei tradizionali giochi per i più piccoli, saranno installati arredi che ricordano una vera e propria navicella spaziale. Sarà poi la volta dei parcheggi con l’installazione del sistema di automazione. Anche il centro anziani sarà interessato ad una riqualificazione con il riammodernamento di alcune aree e l’inaugurazione della nuova pista da ballo.

Mas.Sag.