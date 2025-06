Alla guida con una patente maltese falsa: sanzione da 5.100 euro e denuncia

Monza – Controlli stradali da parte della polizia locale di Monza: un uomo intercettato alla guida di autovettura con patente maltese falsa. Ieri pomeriggio nel corso dell'attività ordinaria personale dell'ufficio polizia stradale intorno alle 16.30 in viale Stucchi ha effettuato il controllo di un autovettura Opel. La patente di guida esibita dal conducente, apparentemente rilasciata dalle autorità maltesi, ha fatto sorgere dubbi sulla sua genuinità. Pertanto il soggetto, residente in provincia di Monza e Brianza, è stato accompagnato in ufficio per l'identificazione di rito. Dalle verifiche eseguite sul documento si è scoperto che era contraffatto e pertanto il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria per falso in certificazione amministrativa e all'uomo è stata applicata la sanzione pecuniaria di 5.100 euro per guida senza patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo per tre mesi.