Milano
CronacaDramma in una stalla, il cavallo sferra un calcio: gravissimo uomo di 60 anni
5 set 2025
MONICA AUTUNNO
Cronaca
Dramma in una stalla, il cavallo sferra un calcio: gravissimo uomo di 60 anni

Il proprietario di un’azienda agricola a Inzago stava accudendo l’animale. Colpito e scaraventato a terra, ha riportato traumi al torace e all’addome

I soccorsi all’opera all’azienda agricola Alare, complesso agricolo con stalle che si trova nel cuore della campagna a Inzago

Inzago (Milano), 5 settembre 2025 –  Accudisce il suo cavallo come ogni giorno, l’animale gli sferra a sorpresa un calcio. Per l’uomo, il sessantenne proprietario dell’azienda agricola dove il fatto è avvenuto, un grave trauma a torace e addome provocato dal colpo con lo zoccolo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è sotto monitoraggio sanitario.

Tutto è accaduto ieri mattina all’azienda agricola Alare, grande complesso agricolo con stalle che si trova nel cuore della campagna attorno a Inzago. Sul posto si sono occupati della ricostruzione dei fatti gli agenti della polizia locale. Secondo una prima ipotesi l’uomo ferito, titolare dell’azienda, stava come ogni giorno occupandosi dei cavalli custoditi nelle stalle. Durante il lavoro, proprio il suo animale gli ha sferrato il calcio, gettandolo a terra. Immediati i soccorsi, sul posto sono giunti ambulanza e automedica del 118, vigili del fuoco a supporto e agenti di polizia locale. Le condizioni dell’infortunato sono sembrate aggravarsi con il passare del tempo: il primo intervento in codice giallo, il trasporto a Bergamo è avvenuto in codice rosso. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in via di ricostruzione. L’incidente sarebbe avvenuto nella stalla con il cavallo assicurato a briglie e ganci.

“Non abbiamo certezze su cosa possa aver provocato la reazione dell’animale - così il comandante dei vigili Vincenzo Avola - . Talvolta basta poco”. Aziende agricole con stalle o maneggi sono molto numerose in zona, e gli infortuni non sono rari.

