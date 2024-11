Cade al maneggio . Momenti di paura per una quattordicenne

Una 14enne ieri mattina è caduta da cavallo in un maneggio a Verolanuova (Comune del Bresciano), dove era in programma una gara di beneficenza, a cui avrebbe dovuto partecipare. Per motivi ancora non noti l’adolescente, a un certo punto, è stata sbalzata dal cavallo ed è caduta a terra, dove ha battuto il capo. È stato chiamato il numero unico 112. La centrale operativa di Brescia e la Soreu di Bergamo hanno mandato sul posto l’eliambulanza e un ‘ambulanza con i sanitari. La ragazzina è stata messa in sicurezza e poi portata agli Spedali Civili. Non risulta essere in pericolo di vita. La giovane sportiva risiede in provincia di Milano. Tanta la paura fra i partecipanti a quella che doveva essere una bella giornata di sport e solidarietà.