Tragedia sul lavoro a Senna Lodigiana, boscaiolo muore travolto dall’albero che stava tagliando

Senna Lodigiana (Lodi), 1 settembre 2025 – Incidente sul lavoro questa mattina, 1 settembre, poco prima delle 11 nei pressi di un allevamento che si affaccia lungo la provinciale 126 proprio di fronte allo svincolo per la frazione Mirabello di Senna Lodigiana: un uomo di 63 anni residente in paese, un boscaiolo specializzato e quindi non dipendente della cascina, stava tagliando un albero esterno all'azienda vicino a un piccolo fossato, che probabilmente alcuni giorni prima era collassato sulla recinzione della proprietà in seguito al forte temporale, quando è avvenuta la tragedia.

La dinamica è ancora da confermare e al vaglio dei carabinieri, ma sembra che l'uomo stesse sezionando i tronchi con la motosega e l'albero improvvisamente lo avrebbe colpito in pieno. Subito dopo è scattato l'allarme e sul posto sono sopraggiunti gli operatori del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. La procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sull'incidente.