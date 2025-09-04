Si apre una voragine sulla Provinciale 203: strada chiusa fino a lunedì 8 settembre

Noviglio, 4 settembre 2025 – Si è aperta una voragine lungo la Sp 203: la strada resterà chiusa fino a lunedì mattina. Si sono verificati forti disagi a causa del cedimento dell’asfalto nel tratto compreso tra la rotonda di via Vallè e la direzione verso Rosate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno disposto l’immediata chiusura della strada e deviato il traffico lungo la SP 30 in entrambi i sensi di marcia.

In serata l’amministrazione comunale di Noviglio ha comunicato che la Città Metropolitana ha deciso di mantenere la chiusura fino a lunedì, per consentire ai tecnici di effettuare i sopralluoghi necessari a individuare le cause del cedimento e predisporre gli interventi di ripristino.

Secondo una prima analisi, il collasso avrebbe interessato un attraversamento idraulico, ossia una condotta metallica presente sotto la sede stradale. Fortunatamente, al momento del cedimento non transitavano veicoli e non si sono registrati incidenti.

Disagi anche per chi viaggia con i mezzi pubblici: le linee automobilistiche subiranno deviazioni con percorsi alternativi, che saranno indicati con apposita segnaletica allestita nella zona.