Milano, donna di 40 anni violentata da uno sconosciuto al parco Ravizza

Milano, 17 luglio 2024 – Violentata poco prima di mezzanotte al parco Ravizza. Lo ha denunciato ieri sera una donna di 40 anni che ha chiesto aiuto attorno alle 23.40 di martedì: sul posto i soccorritori di Areu che, dopo una prima visita l'hanno accompagnata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli (la donna è ancora in ospedale). e i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto.

La vittima

La donna, romena, senza fissa dimora, ha raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto che l'avrebbe avvicinata chiedendole un pacchetto di sigarette per poi violentarla. Una volta che l'uomo si è allontanato, la vittima ha potuto chiamare il 118. I carabinieri hanno poi cercato di individuare il responsabile - che la donna ha descritto come nordafricano - perlustrando il parco. Ma si era già dileguato.

Il tema sicurezza

Di sicurezza in quell'area si parla da tempo. A gennaio del 2022 era stato lanciato in via sperimentale il servizio di "accompagnamento degli studenti della Bocconi", che si trova al di là del parco, per "scortare" i ragazzi e le ragazze dalla biblioteca dell'ateneo fino in viale Toscana e viceversa, passando dal parco Ravizza. Il servizio, che ha avuto un grande successo, viene sospeso in concomitanza con la chiusura della biblioteca e riprende dopo la pausa estiva.