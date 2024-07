Barista violentata e rapinata all’alba mentre apre il suo locale a Vimercate. Caccia all’aggressore

Vimercate Monza e Brianza) – Aggredita, rapinata e violentata all'interno di un bar a Vimercate in provincia di Monza e Brianza.

L'aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino di sabato, ma la notizia è stata confermata oggi.

Secondo le prime informazioni, la donna stava aprendo il locale e sistemando l'interno in attesa dei primi clienti quando è stata sorpresa da un uomo, con una sciarpa che gli copriva parzialmente il volto, che l'ha costretta a consegnare l'incasso sotto minaccia, per poi nel retro del locale e violentarla.

Sul posto, avvisati dalla stessa vittima, sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza che l'ha t rasportata alla Clinica Mangiagalli di Milan o, specializzata in questi genere di traumi, dove è stata sottoposta a cure fisiche e psicologiche.

Intanto i militari hanno acquisito all'interno del bar tutti gli elementi che possono essere utili, insieme alle immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti nella zona, a identificare l'aggressore e a verificare se abbia avuto complici. La donna sarebbe stata in grado di fornire una descrizione del suo aguzzino.

Solo ieri a Milano era stato arrestato un pakistano considerato responsabile di aver spintonate e palpeggiate due donne in meno di un'ora. Qualche giorno prima era finito in manette un ragazzo per aver usato violenza su una giovane finlandese ospite di un ostello a Milano.