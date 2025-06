Milano, 11 nuovi sacerdoti nelle parrocchie della Diocesi. Ecco chi sono i nuovi don: hanno fra i 26 e i 35 anni e fra loro ci sono un ex cuoco e un poeta

Milano, 5 giugno 2025 – Undici nuovi sacerdoti andranno a “rimpolpare” le parrocchie dell’arcidiocesi di Milano. L’ordinazione avverrà sabato 7 giugno alle 9 del mattino nel Duomo di Milano, alla presenza dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Assieme a loro, sarà ordinato anche un candidato appartenente alla Congregazione dei Figli di Maria Immacolata. I futuri preti diocesani, che hanno completato il cammino di studi e di discernimento spirituale al seminario di Venegono, hanno tra i 26 e i 35 anni (età media 30 anni).

Le zone pastorali

Alcuni tra loro sono entrati in seminario dopo gli studi superiori, cinque sono laureati (quattro con laurea magistrale), altri ancora avevano iniziato a lavorare. Quattro nuovi sacerdoti provengono dalla Zona pastorale IV (Rho), tre dalla Zona V (Monza), due dalla Zona III (Lecco), uno dalla Zona VI (Melegnano) e uno dalla Zona II (Varese). Questa classe di candidati presenta profili eterogenei per percorsi di vita, studio e lavoro, così come diverse sono le loro storie vocazionali.

La cerimonia di ordinazione si terrà sabato 7 giugno in Duomo

Il seminarista dall’Ecuador

C’è chi prima di entrare in seminario ha lavorato come operaio e chi come cuoco – è il caso di don Stefano Cazzaniga, 26 anni di Giussano – altri invece hanno maturato la scelta di diventare preti durante gli anni dell’università. Tra loro c’è anche un seminarista nato in Ecuador arrivato in Italia a 14 anni, nel 2006, per ricongiungersi con la madre. Ad accomunarli, nella maggior parte dei casi, è una significativa e prolungata partecipazione alla vita dell’oratorio.

La messa di ordinazione sarà officiata dall'arcivescovo di Milano (immagine tratta dalla cerimonia avvenuta nel 2024)

Il passo del Vangelo

Come ogni anno, in vista dell’ordinazione, i seminaristi hanno da tempo individuato un motto e un’icona come segni identificativi della loro vocazione sacerdotale. Per il motto la scelta è ricaduta su una frase del Vangelo di Giovanni, "Consacrali nella verità": un richiamo costante ad entrare ogni giorno nella verità che è Gesù. Per l’immagine è stato scelto un dipinto a olio dell’artista Mike Moyers, intitolato "The Lord is my light" (Il Signore è la mia luce), in cui una luce irrompe dalle tenebre, scende sulla terra e illumina ciò che la circonda, formando una croce che richiama la redenzione compiuta da Gesù.

L’assegnazione

Alla solenne celebrazione parteciperanno, oltre ai familiari dei futuri presbiteri, gli amici e i fedeli delle parrocchie di origine, e di quelle in cui i seminaristi hanno svolto le prime esperienze pastorali. Dopo la messa i preti novelli verranno festeggiati, come da tradizione, all’esterno della cattedrale. Giovedì 19 giugno, alle 11.30, nella cappella arcivescovile di piazza Fontana 2, l’arcivescovo comunicherà ai nuovi sacerdoti le parrocchie in cui svolgeranno il loro ministero.

Due degli 11 nuovi sacerdoti. A sinistra, don Stefano Cazzaniga, 26 anni, della comunità pastorale San Paolo di Giussano; a destra don Luca Manes, 32 anni, della comunità pastorale Giovanni Paolo II di Seregno

Chi sono i nuovi “don”

Di seguito nome, età e provenienza degli 11 nuovi sacerdoti ambrosiani: Riccardo Borsani, 27 anni, della comunità pastorale Sant’Ambrogio di Parabiago; Stefano Cazzaniga della comunità pastorale San Paolo di Giussano (Monza e Brianza); Luca Crespi, 35 anni, della comunità pastorale di San Fermo Martire di Nerviano (Milano); Claudio Darman, 34 anni, della parrocchia Sacra Famiglia di Novate Milanese (Milano); Marco Eliseo, 30 anni, della comunità pastorale Madonna della Selva di Fagnano Olona (Varese); Luca Manes, 33 anni, della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno (Monza e Brianza), laureato in lettere e grande appassionato di letteratura e poesia; Amilkar Naranjo, 33 anni, della parrocchia Sant’Ambrogio di Merate (Lecco); Massimiliano Rossignoli, 31 anni, della comunità pastorale di Sant’Eusebio di Casciago (Varese).

I nomi

E ancora, Luca Vignali, 30 anni, della comunità pastorale San Francesco di Melzo (Milano); Giorgio Vignati, 26 anni, della comunità pastorale Epifania del Signore di Brugherio (Monza e Brianza); Davide Zilioli, 30 anni, della parrocchia dei Santi Giacomo e Brigida di Cassago Brianza (Lecco). Oltre a loro, sarà ordinato anche Macdonald Chidiebere Oparaugo, della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata.