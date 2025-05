Monsignor Mario Delpini ieri pomeriggio ha incontrato educatori, animatori e giovani della diocesi in piazza Duomo per l’inizio degli oratori estivi del 2025. Una tradizione che si rinnova ogni anno. Ed è fondamentale per dare un supporto a migliaia di famiglie che così possono affidare, alla fine della scuola, i propri figli negli oratori, epicentri della missione della Chiesa tra i giovani.