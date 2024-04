Coreografie derby tra Milan e Inter: lo spettacolo a San Siro

Milano – Il grande giorno è arrivato. A San Siro in scena il derby della Madonnina, Milan-Inter. E questa volta la partita ha un sapore davvero speciale, perché può valere lo scudetto per i nerazzurri. Occhi puntati, prima del calcio d’inizio, sullo spettacolo nello spettacolo per eccellenza, quello delle coreografie, dove a farla da padrone sono sempre gli sfottò e l’ironia tra le due tifoserie. Cosa succederà quest’anno?

A sinistra la coreografia dell'Inter "Siete usciti dal tombino", a destra quella del Milan "Circo internazionale"

A settembre, nella gara di andata, le due Curve di Milano non avevano deluso le aspettative: la Nord nerazzurra, infatti, aveva coinvolto i tre anelli di San Siro per rappresentare un topolino, con tanto di scritta a corredo: “Parlate della nostra vita allo spioncino, quando voi il 10 giugno siete usciti dal tombino". Il chiaro riferimento era alla finale di Champions League giocata dall’Inter, un pass conquistato proprio ai danni dei cugini rossoneri. Il tema della finalissima di Champions era stato trattato anche dalla Curva Sud rossonera, che aveva realizzato una colorata coreografia fatta di clown, giocolieri e cartomanti accompagnata dalla scritta “Circo Internazionale” e dalla bandiera della Turchia (la finale si è giocata a Istanbul). Nel derby di andata finì con un trionfo nerazzurro. L’Inter travolse 5-1 il Milan. Per i nerazzurri a segno Mkhitaryan (doppietta), Thuram, Calhanoglu e Frattesi.