Dengue a Paderno, scatta la disinfestazione. L’ordinanza del Comune: “Usate zanzariere e repellenti”

Paderno Dugnano (Milano), 25 agosto 2023 – È residente a Paderno uno dei casi di dengue che sono stati riscontrati in Lombardia. Un caso di importazione, che ha fatto però scattare il piano di disinfestazione in alcune aree della città. “A seguito della comunicazione di Ats Milano di positività di un cittadino residente nel nostro territorio, è stata disposta una disinfestazione di alcuni giardini privati e aree pubbliche”, ha fatto sapere l’amministrazione.

L’operazione sarà eseguita questa sera, venerdì 25 luglio, in applicazione degli adempimenti previsti dal Piano nazionale e di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbivirosi. Saranno oggetto di disinfestazione gli spazi verdi di via Marzabotto, Pola e Trieste e quelli in un raggio di 200 metri. Il vicesindaco Giovanni Di Maio ha anche firmato un’ordinanza. Da un lato “si raccomanda a tutti i cittadini di attuare semplici accorgimenti contro le zanzare”. Dall’altro si ordina l’adozione di una serie di azioni “alla popolazione presente nell’area di presunta circolazione virale, compresa all’interno di un raggio di 200 metri tra le vie Ampere, Roma, Trieste, Sesto San Giovanni”.

Nell’elenco di due pagine si ordina di “ricorrere, ove possibile, all’utilizzo di zanzariere su porte e finestre degli ambienti chiusi, per evitare l’ingresso delle zanzare”, impiegare spirali fumogene per uso esterno, “all’aperto, utilizzare repellenti cutanei per uso topico, ponendo particolare attenzione al loro impiego su bambini, donne in gravidanza e in allattamento”. Infine, “nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o di altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, aerando bene i locali prima di soggiornarvi”.