A Lainate esordisce il “Ninfeo hour”

Al via domani la nuova stagione di visite guidate al Ninfeo e ai Palazzi del ‘500 e ‘700 di Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate. Curate e organizzate dall’Associazione Amici di Villa Litta le visite accompagnano il pubblico tra giochi d’acqua, sale affrescate, giardini all’italiana con le settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno. Scadenzate ogni 20 minuti dalle 15 alle 18 della domenica pomeriggio, sono prenotabili sul sito www.villalittalainate.it. Autentico gioiello del patrimonio artistico lombardo, anche quest’anno la villa propone un calendario di appuntamenti che uniscono arte, cultura e momenti di relax immersi nella bellezza del parco monumentale. Oltre agli appuntamenti con Ninfeamus, giugno in musica, Short out Festival, la Fiera di San Rocco e la rievocazione storica, il programma degli eventi include anche esperienze botanico-paesaggistiche favorendo occasioni di scoperta, di approfondimento e di condivisione del bello.

La grande novità di quest’anno è il "Ninfeo hour". A partire da sabato, e per tutti i sabati fino a ottobre, c’è la possibilità di vivere un’esperienza che unisce arte, natura e gusto. Alla visita guidata tra affreschi, mosaici millenari, statue classiche, fontane e sorprendenti giochi d’acqua, si aggiunge un momento conviviale tutto da assaporare, ovvero la possibilità di gustare un aperitivo prima o al termine della visita, a tariffa agevolata, presso il locale Al Canevone 2.0, adiacente al parco.

Ma non solo. Villa Litta rientra anche nell’edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza. L’evento, giunto quest’anno alla 23esima edizione, si svolgerà dal 3 all’11 maggio, con 42 luoghi carichi di cultura e di bellezza da visitare. Tra questi c’è anche la "villa di delizia" lainatese voluta dal Conte Pirro I Visconti Borromeo nel 1585 come luogo di intrattenimento e meraviglia. Il suo cuore pulsante è il Ninfeo, dove sculture, affreschi, mosaici e sorprendenti giochi d’acqua offrono un viaggio straordinario tra illusioni e bellezza.

Ro.Ramp.