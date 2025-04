A Turbigo spunta la Jeep Wagoneer Limited appartenuta a Lucio Dalla

Turbigo (Milano) – Sulle rive del Naviglio spunta la Jeep di Lucio Dalla. Una storia che inizia qualche anno fa quella di un appassionato di auto d'epoca, che ha voluto rimanere anonimo, che possiede alcune vetture americane d'epoca nel suo capannone di Turbigo.

Uno degli ultimi arrivi è una Jeep Wagoneer Limited del 1979 che come prima immatricolazione porta il nome di Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori italiani. Nato a Bologna, ha unito jazz, pop e canzone d’autore in uno stile unico e inconfondibile. Dopo gli esordi come clarinettista jazz, ha trovato la sua voce nella musica d’autore, firmando brani iconici come Caruso, 4/3/1943 e L’anno che verrà. Artista eclettico, poeta del quotidiano, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura musicale italiana. Dalla era anche un estimatore di auto e aveva acquistato la vettura da nuova immatricolandola sotto la provincia di Bologna.

"Io l'ho scoperta a Roma da un commerciante che l'aveva da vendere - spiega l'appassionato turbighese -. Aveva questa possente Jeep Wagoneer che alle nostre latitudini è davvero raro da vedere ed il cui primo proprietario, carte alla mano, era proprio Lucio Dalla". L'auto si presenta con i segni del tempo, ma rimane uno splendido conservato col suo colore originale, il suo vinile laterale ed il motore da 5900cc di cilindrata. "Un mostro a benzina che può andare ovunque ma dai consumi importanti. Rimane un pezzo importante della collezione che mi hanno già chiesto di vendere. Vedremo se arriverà la giusta offerta e valuterò".

Adesso la Jeep, perfettamente funzionante, riposa in un capannone di Turbigo in attesa di una rinfrescata alla carrozzeria che forse arriverà nel tempo: "Penso che conservarla sia la cosa migliore, poi se il prossimo proprietario avrà voglia potrà metterci mano. O magari se deciderò di tenerla lo farò io, vedremo". La Jeep Wagoneer è il SUV full-size di lusso, una vera icona a stelle e strisce. Concepita per unire la robustezza off-road tipica del marchio Jeep al comfort premium, la Wagoneer offre spaziosità, tecnologia avanzata e finiture curate nei minimi dettagli. Sotto il cofano, motori potenti come il V8 garantiscono prestazioni solide anche sui terreni più difficili. Una scelta ideale per chi cerca un veicolo capace di dominare l’asfalto e la natura senza rinunciare allo stile di un marchio iconico.