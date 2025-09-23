Danni del maltempo a Milano e in Lombardia: chiusa la stazione Zara della M3

Milano, 23 settembre 2025 – Milano alle prese con i danni della violentissima ondata di maltempo che ieri ha colpito la città e l’hinterland oltre a Comasco e Brianza. Permane comunque su parte della Lombardia e Milano l’allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e idraulico e gialla per i temporali. Al momento però a Milano non piove ed è spuntato anche un timido sole.

Esondazione dai tombini del fiume Lambro a causa del maltempo e delle forti piogge in via Elio Vittorini a Milano

Metropolitana, fermata Zara

Al momento Atm comunica che “È' ancora chiusa stamani, lungo la linea 3 della metropolitana milanese la stazione di Zara”. I tecnici di Atm stanno lavorando per riaprirla dopo l'allagamento di ieri. E' invece in funzione regolarmente la stazione di Zara lungo la linea Lilla M5. Non si può cambiare tra M3 e M5”, Per raggiungere Zara usate, in alternativa, i filobus 91 o 92 da Sondrio o il bus 82 da Maciachini. La stazione M5 di Zara è aperta e i treni fermano come al solito.

Qualche disagio anche per i bus

727 e 729. Stiamo cambiando il servizio delle linee (sottopasso di via Sauro allagato).

Stiamo cambiando il servizio delle linee (sottopasso di via Sauro allagato). 727. Non fa servizio tra viale Cooperazione/via delle Gardenie e Cormano/Cusano FN

Non fa servizio tra viale Cooperazione/via delle Gardenie e Cormano/Cusano FN 729. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra viale Unione e via Sauro/Da Vinci

Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra viale Unione e via Sauro/Da Vinci Il traffico dovuto anche a alcuni cantieri stradali, sta rallentando queste linee: 1, 2, 5, 12, 15, 19, 24, 27, 40, 53, 60, 86, 121, 130, 165, 708

Il post di Granelli

Ieri sera in un post l’assessore milanese Marco Granelli aveva fatto il punto sugli intervento più urgenti: “ Ecco le priorità dei circa 50 mezzi che sono in servizio stanotte e domattina: primo togliere acqua e detriti dai binari del tram per riaprire al servizio subito domattina; secondo pulire la zona Isola dove domattina ci sarà il mercato; terzo pulire la viabilità principale Testi-Zara, Suzzani e Sarca, compreso il sottopasso Sarca sotto la ferrovia; quarto pulire gli accesi delle scuole, quinto dare una mano a UNARETI su 4 cabine elettriche allagate, per ridare energia quanto prima. Poi, domani pomeriggio, altra riunione per fare il punto e procedere. Abbiamo davanti almeno due settimane di lavoro”.

Meteo oggi

Per la giornata di oggi, avvisa la Protezione civile, in Lombardia si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Piogge prevalentemente sparse fino alle ore centrali e in serata, nel pomeriggio diffuse.