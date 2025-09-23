Milano, il giorno dopo la guerriglia in Centrale: tre arresti. Due ragazze rispondono di resistenza aggravata, indagati anche due minorenni

Milano, 23 settembre 2025 – Il giorno dopo la guerriglia che ha infiammato l’area della stazione Centrale, obiettivo dei protestanti pro Gaza che ieri hanno tenuto impegnate per almeno tre ore e mezzo le forze dell’ordine, arrivano i primi provvedimenti. Tre gli arrestati, due ragazze e un giovane, ventenni pare.

L'ingresso dei manifestanti in Stazione Centrale

In particolare, le due giovani sono accusate di resistenza aggravata e oggi per loro si terrà l'udienza per direttissima in Tribunale a Milano. Mentre per il ragazzo, arrestato con le accuse di resistenza aggravata e lesioni con la nuova aggravante introdotta dal 'decreto sicurezza', perché commesse ai danni di un rappresentante delle forze dell'ordine, il pm di turno Elio Ramondini, che ha disposto anche gli altri due arresti nelle indagini della Digos della Polizia, ha chiesto la convalida del provvedimento e la misura cautelare al gip.

In questo caso, dunque, per la posizione del giovane, che resta in carcere al momento, si passerà per un'udienza davanti al gip, che dovrà decidere. Da quanto si è saputo, le due ragazze arrestate farebbero parte dell'area dei centri sociali. Fuori dal Palazzo di Giustizia ci sono le camionette delle forze dell'ordine, proprio per garantire la sicurezza dato che si terranno le udienza direttissime. Sulla posizione di due minorenni indagati procede la Procura per i minori.

Un momento dei disordini in stazione Centrale

Le accuse di danneggiamenti aggravati, ovviamente parte della più ampia indagine, non sono state al momento contestate nei provvedimenti portati alle direttissime e al gip, perché bisognerà semmai attribuire ad ogni singolo indagato le precise responsabilità delle cose danneggiate, dopo l'analisi dei filmati. La visione dei video sarà anche importante per il proseguimento dell'inchiesta, coordinata dalla Procura diretta da Marcello Viola, per arrivare all'identificazione dei manifestanti, alcune centinaia, che hanno dato vita a scene di guerriglia urbana.