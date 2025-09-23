Maltempo a Como, Fabregas: “Fa male al cuore. Il club donerà l'incasso della partita di Coppa Italia per sostenere la comunità”

I dispetti della natura
Enrico Camanzi
I dispetti della natura
Como
CronacaMaltempo a Como, Fabregas: “Fa male al cuore. Il club donerà l'incasso della partita di Coppa Italia per sostenere la comunità”
23 set 2025
REDAZIONE COMO
Il tecnico del Como ha voluto esprimere vicinanza alla città dopo il violento nubifragio di lunedì 22 settembre, che ha creato numerosi danni

Como, 23 settembre 2025 – Como messa in ginocchio dal maltempo. Ieri, lunedì 22 settembre, un nubifragio ha flagellato la città e la sua provincia, creando numerosi disagi: strade allagate, frane e quartieri isolati.

COMO DANNI IN
Maltempo a Como, il 22 settembre 2025

Il rischio di nuove piogge nelle prossime ore preoccupa cittadini e istituzioni. La protezione civile tiene infatti l’allerta alta in vista delle precipitazioni previste per oggi, che potrebbero aggravare una situazione già critica.

Como, disastro maltempo: auto trascinate dal fango. Lariana e Regina invase da acqua e detriti. Martedì scuole chiuse

In queste ore complicate non è mancato il pensiero di solidarietà da parte di Cesc Fabregas, allenatore del Como, che ha scritto sui social: “Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, è famiglia, è comunità. A tutte le persone, famiglie e attività colpite voglio dire che non siete soli. Siamo con voi, e credo nella forza e nell'unione di questa città. Insieme supereremo anche questo momento e torneremo a vedere Como splendere”.

Il post di Cesc Fabregas dopo il maltempo a Como (Profilo instagram)
Il post di Cesc Fabregas dopo il maltempo a Como (Profilo instagram)

Poi, il tecnico ha fatto sapere che “il club donerà l'intero incasso della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma mercoledì 24 settembre, per sostenere la comunità locale in questo momento difficile”.

09_
Le forti piogge della notte hanno provocato una frana sulla Sp 583 "Lariana", più o meno al confine tra i Comuni di Como e Blevio

Un gesto che che conferma ancora una volta il forte legame tra squadra e città. E che ha raccolto subito numerosi commenti positivi sui social. “Grande gesto di Fabregas. Sta facendo tanto per Como, dentro e fuori dal campo di calcio”, si legge su Instagram. E ancora: “Triste vedere cosa è successo. Un pensiero per tutti quelli che sono stati colpiti ed è meraviglioso questo gesto da parte tua. Per te è naturale aiutare, perché sei un grande umano” e “Orgogliosa di te Cesc. Gesto fantastico, sei molto umile e so quanto significhi per te la comunità in cui vivi”. 

