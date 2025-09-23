Previsioni meteo Milano e Lombardia: i temporali non sono ancora finiti (ma forse il peggio è passato)

Milano, 23 settembre 2025 – Il giorno dopo il maltempo che ha piegato buona parte della Lombardia – un’ondata violentissima, che ha colpito in particolare Milano, la Brianza e il Comasco – non è solo tempo di bilanci ma anche di previsioni. Perché se forse il peggio è passato, non vale lo stesso per l’instabilità che comunque accompagnerà questi giorni.

Come segnala Arpa, infatti, un’ampia area di bassa pressione in approfondimento sull'Europa centro-sudoccidentale si sta lentamente spostando verso est, con effetti di instabilità che saranno persistenti fino a fine settimana sebbene in progressivo indebolimento. In Lombardia per i prossimi giorni cielo prevalentemente nuvoloso e precipitazioni sparse a tratti, a carattere di rovescio o temporale, ma anche possibilità di ampie schiarite. Temperature massime in pianura generalmente tra 20 e 25 °C, e possibili ulteriore calo giovedì e venerdì.

Ma vediamo i prossimi giorni, nel dettaglio.

Oggi, martedì 23 settembre

Data: martedì 23 settembre 2025

Stato del cielo: nuvoloso, dal pomeriggio ampie schiarite soprattutto sulla pianura.

Precipitazioni: sparse a tratti, a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 13 e 18 °C, massime tra 21 e 26 °C.

Zero termico: sui settori meridionali tra 3400 e 3900 metri, su quelli settentrionali tra 2800 e 3300 metri. In serata intorno ai 3000 metri ovunque.

Venti: in pianura generalmente deboli di direzione variabile, in montagna da deboli a moderati prevalentemente da sud. Localmente forti raffiche associate ai fenomeni temporaleschi.

Mercoledì 24 settembre

Stato del cielo: inizialmente molto nuvoloso, in mattinata diminuzione della nuvolosità a partire da ovest seguita da ampie schiarite.

Precipitazioni: locali, dal pomeriggio a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime intorno ai 13 °C, massime intorno ai 22 °C.

Zero termico: tra 2600 e 3100 metri, al mattino in abbassamento fino a 2300 metri dal pomeriggio.

Venti: deboli di direzione variabile con locali rinforzi nei fenomeni temporaleschi.

Giovedì 25 settembre

Stato del cielo: prevalentemente nuvoloso, ampie schiarite soprattutto sulla pianura orientale.

Precipitazioni: diffuse, a partire dai settori nordoccidentali. Non si escludono locali rovesci o temporali.

Temperature: minime e massime generalmente in calo.

Zero termico: tra 2200 e 2600 metri.

Venti: deboli variabili, possibilità di locali rinforzi associate ai fenomeni convettivi.

Venerdì 26 settembre e sabato 27

Anche venerdì 26 tempo instabile sulla Lombardia per un centro di bassa pressione sul Nord Italia. Cielo prevalentemente nuvoloso e precipitazioni diffuse, soprattutto sui settori settentrionali, localmente possibilità di forte intensità. Sabato 27 ancora influenza di bassa pressione, nuvolosità irregolare con ampie schiarite e solo locali rovesci sono previsti.