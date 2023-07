Corsico, ubriaca alla guida investe un uomo e non si ferma: rintracciata e denunciata

Corsico (Milano) – L'uomo, un 46enne residente a Corsico, stava attraversando sulle strisce pedonali, tra via XX Settembre e la strada Vecchia Vigevanese, quando è stato falciato da una macchina. L'impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato trascinato sull’asfalto per alcuni metri, riportando lesioni alla testa e al bacino.

E’ accaduto la scorsa notte intorno alle 23.30. L’automobilista non ha arrestato la marcia e ha proseguito lungo la Vecchia Vigevanese senza prestare soccorso. Immediato l’intervento di un’ambulanza, chiamata dai passanti, e di un’automedica: i soccorritori hanno stabilizzato il 46nne sul posto per poi portarlo in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le condizioni sono serie ma stabili e per fortuna non si trova in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Corsico hanno avviato subito le indagini per trovare il pirata che ha investito l’uomo per poi darsi alla fuga. Dopo intense ricerche, hanno rintracciato la responsabile: si tratta di una donna di 43 anni, di Buccinasco, trovata al volante ubriaca. È stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, lesioni gravi e omissione di soccorso.