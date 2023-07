Milano, ciclista investita in viale Cassala: caccia al pirata della strada

Milano, 29 luglio 2023 – Uhttps://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/ciclista-investita-piazza-durante-bsgfsq05na ciclista investita da un’auto-pirata, che dopo l’impatto si allontana lasciando la ragazza a terra. Teatro dell’incidente giovedì sera alle 23.20 è il tratto di viale Cassala all’angolo con via Bussola, a pochi passi dal ponte delle Milizie e dal Naviglio Grande. La vittima, di 32 anni, viene accompagnata in codice giallo all’Humanitas mentre la polizia locale è a caccia del pirata della strada, fuggito senza prestarle soccorso.

La dinamica è ancora da accertare, non è chiaro se la donna stesse pedalando lungo la circonvallazione o se in quel momento fosse intenta ad attraversare la strada in sella alla sua bici. Di sicuro è stata urtata da una macchina di passaggio che le ha fatto perdere l’equilibrio facendola finire sull’asfalto. La vittima è rimasta a terra, sofferente, ma è riuscita a chiedere aiuto. È stata quindi soccorsa da un’ambulanza e poi trasportata all’Humanitas in codice giallo: ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita. Nessuna traccia invece dell’automobilista che dopo averla travolta è fuggito. Intervenuti sul posto i ghisa di Zona 2, che hanno svolto i necessari rilievi dopo aver deviato il traffico in quel tratto di strada dove il viavai di mezzi non si ferma neppure di notte. Ora sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e rintracciare il pirata: al momento, non si hanno dati sul veicolo ma un aiuto prezioso potrà arrivare dai filmati delle telecamere della zona che verranno esaminati per individuare la macchina e risalire all’autista tramite la targa o altri particolari utili.

La trentaduenne investita allunga la lista dei ciclisti travolti da mezzi motorizzati. Poco più di un mese fa, era il 26 giugno, un ciclista di 45 anni è stato preso in pieno da un’auto in viale Monza all’altezza del civico 272, a Villa San Giovanni, ed è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

Parabrezza sfondato, bicicletta scaraventata a 20 metri di distanza sono le istantanee dell’incidente che quel pomeriggio, poco dopo le 17, ha paralizzato viale Monza a neanche cinque giorni di distanza dalla morte di Alfina D’Amato, la ciclista sessantenne uccisa da una betoniera in piazza Durante, che si è ritrovata nell’angolo cieco mentre il mezzo svoltava da via Predabissi. La quinta vittima da novembre. La quarta dall’inizio dell’anno.