"Senza Radaelli. Colombo in bilico. Sarà “risarcito“"

"Mi aspetto un risarcimento per il soccorso rosso". Scusi? "Senza i voti di Danilo Radaelli per Paola Colombo non sarebbe finita sul velluto". Daniele Cassamagnaghi, ex sindaco, ex capogruppo di Forza Italia, di nuovo in Consiglio sotto le insegne azzurre non ha dubbi: "Il centrodestra ha riportato tutti a votare al ballottaggio, mi aspetto un risarcimento per Radaelli, vedremo sotto che forma glielo daranno. Ma è evidente che andrà così. Anche senza apparentamento". In aula si profila un mandato "senza sconti. Non lasceremo passare una virgola, come sempre - annuncia - Non pensino che siamo qui a leccarci le ferite per la sconfitta". Un’occasione sfumata per i liberali. "Mai come questa volta siamo andati vicini all’obiettivo, ci separavano solo 180 lunghezze, il risultato finale certifica da che parte sia arrivato il tesoretto che ha scavato il solco e rimesso distanza".

La coalizione ripartirà da interventi molto concreti. "Nessun volo pindarico, ma i problemi della gente. A cominciare dal pasticcio di via don Sturzo. Progetto presentato, contestato, corretto, e di nuovo nel mirino con il quartiere contrario". Presidio anche sul piano di governo del territorio "la vera grande partita sul tavolo, dal nome dell’assessore all’urbanistica capiremo che direzione prendono". E poi la gestione dei centri sportivi e quella del rugby, "l’impianto costato più di 5 milioni, 3,3 dei quali da fondi del Pnrr e 1,5 messo dai contribuenti cernuschesi per fare della città un punto riferimento della palla ovale. Per ora è buio fitto sul futuro della struttura benedetta dalla Federazione. Ma noi siamo qui per illuminare anche questo caso". Bar.Cal.