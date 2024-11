Sequestrato monopattino truccato: un razzo elettrico da 70 chilometri orari e 2mila watt di potenza

Cormano (Milano), 8 novembre – Un monopattino in grado di correre fino a 70 chilometri orari e di sviluppare una potenza nominale del motore elettrico di ben 2mila watt. Lo hanno sequestrato ai fini della confisca gli agenti della Polizia locale di Cormano, un paio di giorni fa, a un uomo che lo guidava e che ha urtato un veicolo, dopo non aver rispettato il segnale di stop. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda tra le vie dei Giovi e Gramsci; l’uomo sul monopattino non si è fermato alla linea dello stop e ha colpito la macchina, che aveva la precedenza e che si stava immettendo nella rampa di accesso della superstrada “Milano-Meda”.

Dagli accertamenti dei vigili locali, c’è stata la scoperta delle irregolarità: il monopattino in questione poteva sviluppare una velocità massima di 70 chilometri orari, mentre la soglia massima è di 25. Ma non solo; il limite di potenza nominale continua del motore elettrico è fissata a 500 watt: questo monopattino ne aveva quattro volte tanto e, quindi, non può essere utilizzato su strada. Infine, l’etichetta della casa costruttrice, dove sono indicate la velocità effettiva e la potenza, era stata coperta.