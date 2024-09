A 60 km orari con il monopattino. Conducente di 44 anni fermato a Brugherio mentre sfrecciava tra le macchine

Brugherio (Monza e Brianza), 27 settembre 2024 – Un inseguimento a tutta velocità. Dietro, un’auto dei vigili. E davanti… un monopattino. Il problema è che il monopattino in questione viaggiava a una velocità abbastanza inusuale per un veicolo di quel genere: sessanta chilometri orari. La scena è andata in corso intorno alle 16.30 di oggi 27 settembre, in viale Lombardia a Brugherio, alle porte di Monza, quando una pattuglia della polizia locale si è trovata di fronte a un monopattino elettrico che sfrecciava fra le auto in un momento di traffico intenso sulla corsia di marcia di viale Lombardia.

Una volta fermato, gli agenti hanno esaminato lo strano monopattino e hanno appurato che si trattava di un monopattino di libera vendita ma con utilizzo esclusivo su pista o aree private e pertanto non in regola con quanto previsto dalla normativa 160/2019 art 1 poiché in particolare di potenza decisamente superiore a 1 kwb e quindi non abilitato a circolare su strada. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.

Al conducente, un uomo di 44 anni di Villasanta, è stata contestata la relativa violazione che verrà stabilita dal Prefetto. Dal Comando della polizia locale di Brugherio fanno sapere che si auspica una maggiore attenzione a questi veicoli, soprattutto se affidati ai ragazzi tra 14 e 18 anni in relazione alla tipologia del mezzo, della strada e all'uso del casco. Anche se nel caso di questo pomeriggio il trasgressore aveva ben altra età.