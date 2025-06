Via l’orologio da 60mila euro con il trucco dello specchietto

Con un classico trucco, quello dello specchietto, il rapinatore di turno è riuscito a rubare un prezioso Patek Philippe da 60mila euro a un uomo di 50 anni venerdì sera in viale Certosa.

Erano passate da poco le 19 quando un uomo in scooter si è avvicinato all’auto della vittima, un Audi, urtandolo specchietto di proposito. Il cinquantenne che era al volante ha quindi rallentato la marcia per sistemarlo ma, quando ha abbassato il finestrino e sporto il braccio, il malvivente – che non aspettava che quello – ha colpito: gli ha bloccato il polso per strappargli via l’orologio e poi fuggire. A quel punto il cinquantenne ha chiamato la polizia, che è subito arrivata sul posto. Ma dell’uomo in scooter non c’era più traccia. Ora sono in corso le indagini, anche con l’aiuto delle telecamere della zona. Due ore dopo c’è stata un’altra rapina in via Boiardo, in zona Turro: in quattro hanno circondato un quindicenne e, minacciandolo con un coltello, gli hanno portato via 50 euro per poi scappare in direzione Gorla. Anche in questo caso, alla vittima, che per fortuna non è stata ferita, non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia. Mentre alle 22.50 un ventiquattrenne che si stava allentando al Parco biblioteca degli alberi è riuscito a mettere in fuga degli uomini, descritti come nordafricani, che volevano rubargli il telefono. M.V.