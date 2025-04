Collanina strappata e minacce con coltello

Due arresti in poco più di un’ora, martedì, nella zona di via Benedetto Marcello. Alle 14, i poliziotti del commissariato Garibaldi-Venezia impegnati in un controllo sono stati raggiunti in via Boscovich da un uomo che urlava "Al ladro!". Davanti, un altro correva: i poliziotti lo hanno bloccato. Il fuggitivo era un marocchino ventenne, rincorso da un turista francese di 43 anni che si era lanciato all’inseguimento dell’uomo dopo che quest’ultimo aveva strappato dal collo della fidanzata del 43enne una catena d’oro da 5mila euro. Il ventenne, senza fissa dimora e senza documenti, è stato arrestato per rapina. Il giorno prima era stato indagato per un tentato furto in un ristorante di via Viviani. Era stato pure arrestato a giugno 2024, per rapina in concorso. Un’ora dopo, alle 15.15 in via Scarlatti, i poliziotti hanno fermato un giovane che brandiva un coltello e minacciava in strada due afgani di 33 e 26 anni. Il rapinatore, un egiziano ventenne senza fissa dimora, pretendeva cellulari e soldi. Ma gli è andata male: è stato arrestato per tentata rapina aggravata.

M.V.