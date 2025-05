Rapinatore in fuga perde il telefono . Poi propone uno scambio: arrestato

Una collanina d’oro con ciondolo strappata a uno studente in zona Colonne di San Lorenzo. Poi la fuga del rapinatore e del suo complice. Ma per il primo è durata poco, perché si è accorto di aver perso il cellulare, raccolto dalla vittima, ed è tornato indietro proponendo al derubato uno scambio. Purtroppo per lui, però, lo studente, italiano ventottenne, aveva già chiamato la polizia. E per il malvivente, tunisino di 22 anni, irregolare in Italia, è scattato l’arresto per tentata rapina. È successo alle 2.20 di mercoledì. Dopo aver spintonato la vittima, il ventiduenne gli ha portato via la collanina con un ciondolo che aveva addosso. Quando ha iniziato a correre, dalla tasca gli è caduto il cellulare. Il “baratto“ che ha proposto non ha avuto successo, quindi è corso via di nuovo non appena è arrivata la polizia, che lo ha individuato mentre cercava di nascondersi tra le auto. Il giovane già a gennaio era stato arrestatato per furto aggravato e indagato in più occasioni per rapine e furti.

M.V.