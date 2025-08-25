Sfigurata al parco. Continua la caccia all’aggressore

Aggressione al parco a colpi di forbici, sta meglio la donna ferita, si cerca ancora la responsabile. Già identificata, ricordiamolo, come un’italiana residente in zona: dopo l’aggressione ha gettato le forbici insanguinate nel prato e si è data alla fuga.

Le ricerche, da parte dei militari della compagnia di Pioltello, non hanno per ora dato esito e proseguono. Il fatto risale all’altra notte quando, in circostanza ancora da chiarire nel dettaglio, le due donne, la peruviana 40 enne poi ricoverata al San Raffaele e l’italiana, si sono trovate faccia a faccia all’una e mezza della notte nel parco di via Mozart al Satellite.

Forse una lite, forse un gesto pianificato, ma l’italiana ha estratto le forbici, con ogni probabilità portate da casa, e ha sferrato alcuni fendenti alla quarantenne, ferendola al braccio e al viso. Poi è fuggita, mentre la donna ferita veniva soccorsa dai presenti e poi dall’equipaggio dell’ambulanza. Immediate le ricerche e gli interrogatori ai presenti, protrattisi per l’intera giornata di sabato. I militari hanno inoltre acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, più di una in zona.

Sarebbe stata la donna ferita, poche ore dopo il fatto, a fornire una prima ricostruzione della sequenza e a dare le prime informazioni utili.

La donna ricercata, per un periodo domiciliata a Pioltello, sarebbe un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

M.A.