Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloCamera ardente Giorgio ArmaniCarlo AcutisBeppe Sala
Acquista il giornale
CronacaSfigurata al parco. Continua la caccia all’aggressore
25 ago 2025
MONICA VALERIA AUTUNNO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Sfigurata al parco. Continua la caccia all’aggressore

Sfigurata al parco. Continua la caccia all’aggressore

Aggressione al parco a colpi di forbici, sta meglio la donna ferita, si cerca ancora la responsabile. Già identificata,...

Aggressione al parco a colpi di forbici, sta meglio la donna ferita, si cerca ancora la responsabile. Già identificata,...

Aggressione al parco a colpi di forbici, sta meglio la donna ferita, si cerca ancora la responsabile. Già identificata,...

Per approfondire:

Aggressione al parco a colpi di forbici, sta meglio la donna ferita, si cerca ancora la responsabile. Già identificata, ricordiamolo, come un’italiana residente in zona: dopo l’aggressione ha gettato le forbici insanguinate nel prato e si è data alla fuga.

Le ricerche, da parte dei militari della compagnia di Pioltello, non hanno per ora dato esito e proseguono. Il fatto risale all’altra notte quando, in circostanza ancora da chiarire nel dettaglio, le due donne, la peruviana 40 enne poi ricoverata al San Raffaele e l’italiana, si sono trovate faccia a faccia all’una e mezza della notte nel parco di via Mozart al Satellite.

Forse una lite, forse un gesto pianificato, ma l’italiana ha estratto le forbici, con ogni probabilità portate da casa, e ha sferrato alcuni fendenti alla quarantenne, ferendola al braccio e al viso. Poi è fuggita, mentre la donna ferita veniva soccorsa dai presenti e poi dall’equipaggio dell’ambulanza. Immediate le ricerche e gli interrogatori ai presenti, protrattisi per l’intera giornata di sabato. I militari hanno inoltre acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, più di una in zona.

Sarebbe stata la donna ferita, poche ore dopo il fatto, a fornire una prima ricostruzione della sequenza e a dare le prime informazioni utili.

La donna ricercata, per un periodo domiciliata a Pioltello, sarebbe un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

M.A.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AggressioniViolenza