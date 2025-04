Città capitale del fumetto con i cosplayers

Grande afflusso di pubblico nella prima giornata di "Melegnano Comics", il festival del fumetto (e non solo), in programma ieri e oggi al castello mediceo di Melegnano. Mentre sulla giornata odierna pesa l’incognita del maltempo, ieri sono stati numerosi i visitatori che, approfittando anche di una giornata dalle temperature gradevoli, si sono distribuiti fra i portici e i giardini dell’antico maniero, dove sono stati allestiti stand espositivi, postazioni di videogames, un’area per i giochi da tavolo e altre attrazioni. Presenti anche i cosplayers, con travestimenti ispirati ai personaggi dei cartoni animati.

L’iniziativa, organizzata da Davide Carafòli e Raffaele Modini in accordo col Comune, è arrivata alla seconda edizione. L’anno scorso sono state circa 5mila le persone che hanno visitato la kermesse. Quest’anno si punta a bissare, e consolidare, il successo: nella giornata di ieri, già in mattinata i parcheggi della città erano presi d’assalto e i visitatori non hanno smesso di arrivare anche nelle ore successive. Il consiglio, per oggi, è raggiungere la zona col passante ferroviario.

Fra gli ospiti dell’edizione 2025, Alessio Cigliano, doppiatore del noto personaggio dei cartoon Ken il Guerriero, che ha intrattenuto il pubblico alle 14 di ieri. Sempre ieri, alle 16, è stata la volta di Claudio Chiaverotti, storico disegnatore di Dylan Dog, che sarà presente anche oggi alle 14, insieme ad altri autori e disegnatori, per scambiare due chiacchiere con gli interessati e per un firma-copie allo stand dei DylanDogOfili. Oggi è in agenda, alle 11, un incontro col content creator Andrea La Greca, mentre alle 13.45 il collezionista Gianluca Curioni racconterà aneddoti e retroscena della sua passione per i fumetti.

Alessandra Zanardi