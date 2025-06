“Cini motor festival“ a Cinisello. Auto, moto, musica e street food

Il mondo dei motori nella sua più ampia accezione, auto e moto, anche d’epoca e auto tunning, componentistica e accessori, con attività di intrattenimento per bambini e famiglie, vendita e somministrazione a corollario. In piazza Gramsci per tutta la giornata ci saranno concessionari, rivenditori, ricambiati, detaiking, officine, oltre a musica dal vivo e street food. È iniziata ieri la seconda edizione della manifestazione "Cini motor festival" promossa dal Comune. Una kermesse in cui i protagonisti del settore potranno esporre le proprie eccellenze con stand dedicati e attività aperte al pubblico. "Dopo il successo dello scorso anno, è tornata questa manifestazione per un appuntamento tutto dedicato al mondo dei motori da non perdere che si preannuncia interessante e coinvolgente per tutti: grandi e piccoli, tra esemplari a due e quattro ruote, musica, piste per emozionare e tanta compagnia", ha commentato il vicesindaco Giuseppe Berlino. Dalle 14 fino a sera ci sarà il raduno espositivo di auto e moto d’annata alla presenza di diversi club di appassionati e Vespa, Lambretta, Fiat 600, NSU, Cavem.

A metà pomeriggio si ritroveranno in corteo per partire per un giro attraverso le vie cittadine e una sosta alla Rsa Il Sole, dove saranno accolti dagli ospiti della struttura per un aperitivo tutti insieme. Dalle 16 sempre in piazza Gramsci sarà garantito l’intrattenimento con musica, dj set e karaoke a cura di Radio Brianza. Tutta la manifestazione sarà accompagnata infatti da RBS - Radio Brianza Servizi con musica diffusa, animazione, conduzione interattiva e gadget per il pubblico e, dalle 14 alle 16, la diretta con interviste e interventi a tema.

Tra le attività più amate, anche dai più giovani, la pista di kart e minimoto, oltre allo stand con i simulatori di guida tra i quali una vera Formula 1 a disposizione di tutti. La sera spazio alle performance dal vivo. A partire dalle 1.,45 la "Cavem Classic Sound" del Circolo Ambrosiano Veicoli d’Epoca Milano proporrà i brani più famosi degli anni Sessanta e Settanta con gli evergreen dei Beatles, Rolling Stones, Clapton, Creedence Clearwater Revival e Santana. Per chiudere questa due giorni "rombante", dalle 20,30 sarà la volta della band tributo "Stazione Liga" con i successi più amati del cantautore italiano.