Cini’s got talent da record: "Ne vedrete delle belle"

Un comico, 3 crew di danza e 7 cantanti. "Livello altissimo, da veri professionisti". È andata oltre le aspettative la terza edizione del Cini’s got talent, che ha visto 11 artisti in gara e tanti ospiti, da Mimì Caruso, vincitrice di X Factor, ai Motel Noire, che hanno annunciato il concerto del 17 luglio al Carroponte. A trionfare è stata la 19enne Asia Del Prete, cantante di Trieste, con il suo inedito "Gambe rotte", un brano che "rivendica quanto una persona ha dato ad un’altra, all’interno di una relazione, senza ricevere lo stesso in cambio. C’è sofferenza ma anche rabbia. Sono stata molto contenta del pubblico e della grande accoglienza. Da tre anni canto in modo più serio, anche se coltivo questa passione fin da bambina. Mi auguro di poter portare la mia musica su tanti palchi diversi". Archiviata la kermesse, si pensa al futuro. Non solo alla quarta edizione, già lanciata con l’hashtag #VivaLaVida, ma a tutta la programmazione cinisellese.

"Dietro questa kermesse ci sono sei mesi di lavoro. La prima edizione è stata una prova generale. L’altra sera avevamo un livello molto alto di partecipanti, giuria, staff – spiega Paolo Tamborini, presidente della Proloco –. Abbiamo anche voluto fortemente che questo evento fosse inserito nel parco di Villa Ghirlanda. Crediamo che questa location meriti di essere valorizzata con grandi eventi. In programma e in cantiere abbiamo già altri appuntamenti, tra musica e spettacoli. Avremo Enrico Ruggieri, Gene Gnocchi. Come Proloco vogliamo contribuire a un’offerta culturale più alta".

Laura Lana