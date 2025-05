Il fascino senza tempo delle Ferrari. Raduno e sfilata delle “rosse” in centro

Una giornata speciale per gli appassionati di motori quella di domani dedicata alla "Sfilata in Rosso", raduno e corteo di auto da corsa per le vie del centro. Il ritrovo è fissato alle 10 al piazzale del Mercato in via delle Industrie. I motori si accenderanno alle 10.30 e la carovana si metterà in marcia. Un’ora dopo è previsto l’arrivo in piazza Papa Giovanni. Qui le “rosse” resteranno per tutta la giornata concedendosi agli sguardi degli appassionati. La gran parte dei modelli presenti risale all’ultimo decennio, ma dovrebbero far parte della sfilata anche altre vetture più “storiche”. Vari gli stand che saranno allestiti, tra questi anche uno dedicato ai collezionisti di tutto ciò che riguarda il mondo della scuderia di Maranello, dai gadget ai libri ai modellini di varia data. Per i più piccoli visitatori verrà allestito un circuito gonfiabile con macchine a pedali.