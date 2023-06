Ciclista investito da un’auto in viale Monza: trasportato a Niguarda in gravissime condizioni

Milano, 26 giugno 2023 – Un ciclista è stato travolto da un'auto in viale Monza e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 all'altezza del civico 272, vicino alla fermata della metropolitana rossa Villa San Giovanni.

Sul posto sono ancora in corso i rilievi a cura della polizia locale per accertare la dinamica. Stando a quanto emerso finora, l'uomo, un sudamericano di 45 anni, è stato investito da un automobilista di passaggio che si è subito fermato a prestare soccorso e a chiedere aiuto. Quando i soccorritori sono arrivati in viale Monza, il 45enne era incosciente ed è stato accompagnato in codice rosso in ospedale.

Uno schianto che avviene a 5 giorni di distanza dall'incidente che ha tolto la vita ad Alfina D'Amato, ciclista sessantenne presa in pieno da una betoniera lo scorso mercoledì in piazza Durante, zona Casoretto. La quinta vittima da novembre.