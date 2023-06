Chi era Alfina D’Amato, la mamma in bicicletta travolta e uccisa da una betoniera a Milano

Milano – Si chiamava Alfina D'Amato la ciclista di 60 anni travolta dalla betoniera questa mattina poco prima delle 9.30 in piazza Durante. Lascia un compagno e un figlio di 14 anni. Originaria di Salerno, viveva a Milano da tanti anni, nella zona in cui è avvenuto l'incidente.

"Stava andando al lavoro quando è stata investita" racconta una conoscente. Sul suo profilo Facebook, Alfina D'Amato ha scritto di lavorare per una ditta di pulizie al Politecnico di Milano. "Si spostava sempre in bicicletta, era il suo unico mezzo di trasporto", continua l'amica. "Sono sconvolta, sto ancora tremando: non posso credere che non ci sia più. Alfina era una persona dolcissima e gentile con tutti".

L’incidente

La donna è stata travolta dal mezzo pesante in piazza Durante all'angolo con via Predabissi, a Milano. Era in sella alla sua bici quando alle 9.20 è stata travolta dalla betoniera. Sul posto sono intervenuti i pompieri, il 118 e la polizia locale. L'ipotesi è che l'incidente sia la fotocopia dei quattro avvenuti negli ultimi sette mesi e mezzo: stando a quanto emerso finora, la ciclista si sarebbe trovata "nell'angolo cieco" alla destra della betoniera, che ha arrivava da via Preabissi e ha svoltato in piazza Durante, prendendola in pieno senza accorgersi della sua presenza.

I precedenti

Così è avvenuto l'8 maggio scorso, quando Li Tianjiao, di 54 anni, è stato ucciso da un tir in via Comasina. Il 20 aprile in corso di Porta Vittoria era toccato a Cristina Scozia, di 39 anni. Il 1 febbraio in piazzale Loreto a Veronica D’Inca, di 38. Mentre il 2 novembre scorso era stata travolta Silvia Salvarani, di 66 anni, mentre pedalava ai Bastioni di Porta Nuova.