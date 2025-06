Chiara Ferragni e Fenice in rosso di 3,4 milioni: “Ora in campo per rilancio del brand, prevista crescita nel 2025”

Milano, 26 giugno 2025 – Tbs Crew e Fenice, le società legate a Chiara Ferragni, nel 2024 hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni. Nel 2024 pur mantenendo un minimo di attività, molte iniziative e collaborazioni sono state sospese, in attesa di valutare l'evoluzione dello scenario di mercato. “Per Fenice - si legge in una nota - il 2025 sarà l'anno in cui dovrebbero concretizzarsi le prime nuove opportunità, che avranno come obiettivo non solo il consolidamento ma anche una crescita del marchio”

“L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni - ricorda il comunicato diffuso dopo l'assemblea - ha investito personalmente nella società Fenice, con un aumento di capitale di 6,4 milioni. Questo investimento non solo le consente di assumere il controllo della società con una quota di maggioranza assoluta, ma rappresenta anche un segnale forte di fiducia nel futuro e della sua visione a lungo termine”.

“L' impegno – viene sottolineato – va oltre l'aspetto puramente finanziario: Ferragni ha scelto di mettersi in gioco personalmente per rilanciare il brand e consolidare le sue fondamenta per guidare l'azienda verso un futuro di crescita e innovazione, nonostante le difficoltà economiche del contesto attuale e l'eredità del Pandoro gate”.

“I risultati attesi per il 2025, a partire dal secondo semestre, segneranno l'inizio di un nuovo capitolo per le società, con il primo sviluppo delle nuove proposte creative e l'implementazione di un piano di crescita definito. Nel quadro di questa riorganizzazione, Fenice ha avviato la razionalizzazione delle risorse e il focalizzarsi su aree di attività strategiche a maggior valore aggiunto, con la chiusura per esempio del punto vendita di Roma, per ottimizzare le risorse e a concentrarsi sul riposizionamento del brand sul mercato. Il gruppo ha anche deciso di non includere più la controllata Fenice Retail nei piani di sviluppo futuri, avviando un processo di messa in liquidazione”.

"Per la holding Sisterhood i bilanci 2023 e 2024 sono di prossima pubblicazione: per valorizzare correttamente l'attivo patrimoniale si è atteso la chiusura dei bilanci delle sue società partecipate. Il bilancio 2023 di Sisterhood è stato approvato di recente e chiude con un risultato positivo per 1 milione, mentre per il 2024 si è in attesa dell'approvazione del bilancio di Fenice, la cui assemblea si è tenuta oggi” ha aggiunto la nota.

“Parlando del futuro, Fenice è pronta a intraprendere una nuova direzione che avrà al centro l'innovazione e il rafforzamento della propria presenza digitale e fisica. Con un piano strategico di distribuzione che rivisita le modalità di vendita sia online che offline, il brand si prepara a offrire esperienze più mirate. Il 2025 sarà l'anno in cui vedremo concretizzarsi le prime nuove opportunità, che avranno come obiettivo non solo il consolidamento, ma anche una vera e propria crescita del marchio. Con l'approvazione del bilancio 2024 e le azioni in corso, TBS e Fenice "guardano al futuro con fiducia, forti dell'impegno finanziario appena intrapreso e della riorganizzazione che permetterà di affrontare la nuova direzione, più Chiara, più essenziale e più fedele alla personalità imprenditoriale di Chiara Ferragni", ha concluso la nota.