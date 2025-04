Chiara Ferragni vorrebbe vendere la casa di Citylife. Il super attico “valutato” 25 milioni di euro, troppo persino per Milano

Milano, 14 aprile 2025 – Secondo Vanity Fair e altri ben informati, Chiara Ferragni starebbe cercando di vendere il super attivo da 800 metri quadrati, nelle Residente Libeskind di Citylife, dove vive dal novembre 2023. Per intenderci, quello in cui si era trasferita con tutta la famiglia, Fedez incluso, salvo poi ritrovarvicisi da sola con i figli (e supponiamo svariata servitù) dal febbraio successivo a seguito dello scandalo Pandoro rosa e della crisi dei Ferragnez, sfociata nella separazione.

Dunque, una casa che in pochi mesi ha visto i due grossi terremoti che hanno stravolto la vita dell’ex influencer digitale più potente, ora in faticosa risalita dalla caduta in disgrazia. Secondo Vanity Fair, per Ferragni questo sarebbe un momento di rinascita, che la vede in una nuova coppia con Giovanni Tronchetti Provera (anche se ultimamente le voci di crisi si rincorrono) e in nuovi progetti lavorativi in direzione Est Europa. E dunque in questo restyling ci sarebbe anche la vendita di una casa che non le ha portato fortuna. L’attico sarebbe stato “valutato” 25 milioni di euro, ma non è stato ancora affidato a nessuna agenzia immobiliare del lusso. Chiara conta di venderlo con il tam tam tra amici e della Milano che conta.

Ma basta fare un rapido calcolo per capire che 31mila euro al metro quadro è un’esagerazione perfino per la città dal mercato immobiliare più esagerato d’Italia. E infatti altri ben informati (a partire dal profilo Instagram @lacriticacostruttiva) fanno notare che la cifra effettiva sarebbe più bassa (intorno ai dieci milioni di euro) e che la necessità di vendere sarebbe dettata non da un sentimentale taglio dei rami secchi ma da un più pratico obiettivo di portare a casa della liquidità per le sue società, i cui fatturati sarebbero in caduta libera dall’inizio del 2024, causa Pandoro Gate.