Chiara Ferragni il ritorno alle sfilate milanesi per i 30 anni di Dsquared: i selfie con Annalisa e Anna Pepe e il look chic con top nero e schiena nuda

Milano, 26 febbraio 2025 – Il ritorno di Chiara Ferragni alle sfilate milanesi. Nelle scorse ore l’imprenditrice digitale è stata ospite dell’evento targato Dsquared² a Milano, per celebrare i 30 anni del brand. L’influencer, in un elegante top nero con frange ricoperte di paillettes e schiena nuda, è stata una delle celebrities più fotografate. A precedere la partecipazione dell’imprenditrice digitale allo show kolossal del brand di moda fondato dai gemelli canadesi Dean e Dan Caten una cena in famiglia con la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca Ferragni (quest’ultima in dolce attesa del suo secondo figlio), da lei definite “il mio tutto”.

Il ritorno alle sfilate

Seduta nel front row Chiara Ferragni è apparsa sorridente e rilassata, capelli raccolti a evidenziare gli orecchini neri e luccicanti. Ferragni è tornata a respirare l’atmosfera delle passerelle della settimana della moda in prima persona, dopo una lunga pausa seguita alla vicenda del “pandoro gate” divampato nel dicembre del 2023. Nel corso della serata l’influencer ha condiviso alcuni selfie con Annalisa e Anna Pepe, affiancando gli scatti con la scritta “In good company” (“in buona compagnia”). Da qualche mese l’imprenditrice digitale sta affrontando un graduale rientro in scena nel mondo della moda. A settembre scorso la prima presenza a un evento della Fashion Week dopo la bufera del caso pandoro e la separazione dall’ex marito Fedez, con la partecipazione ai Sustainable Fashion Awards, gli Oscar alla moda sostenibile assegnati dalla camera nazionale della moda italiana.

Lo show per i 30 anni di Dsquared2

Per i 30 anni di Dsquared² a Milano anche Naomi Campbell, Brigitte Nielsen e altre super top. In passerella, tutti gli archetipi della storia del brand​​​​​​. Su un set cinematografico che riproduceva New York, i modelli sono arrivati in auto dando inizio allo show che ha celebrato il trentennale del marchio. In ogni auto nuovi gruppi di persone che sono andati a popolare lo sfondo: i poliziotti vestiti di pelle, cowboy con i jeans giarrettiera, Isabeli Fontana con caftano, gente da club con la maglia dei Kiss, fino all'uscita finale con Naomi Campbell e poi l'arrivo dei due stilisti, su un'auto del New York police department guidata dall'agente Brigitte Nielsen, ex moglie di Sylvester Stallone e icona di un'epoca. A chiudere la sfilata-party, un'esibizione dal vivo delle rapper americane Doechi e Jt. A fine serata, sempre sui social, il post del rientro a casa di Chiara Ferragni, che ha chiuso la giornata in compagnia di Paloma, goldenretriever di famiglia (“Post show con te”, recita il post in pigiama, dalla cucina di casa).