Chiara Ferragni al Parco Sempione con figli, mamma e tata. Prima uscita dopo lo scandalo Pandoro: “Va bene, dai”

Milano – C’era chi la voleva disperata, chiusa in casa, a piangere sullo zucchero a velo versato. E chi invece la dava per in partenza per la montagna. Potrebbero essere vere entrambe le cose, ma intanto questa mattina Chiara Ferragni si è fatta vedere per la prima volta dopo lo scoppio dello scandalo Balocco. E, cosa alquanto inedita visto il personaggio, la sua prima uscita è stata fisica e non social.

L’imprenditrice digitale è stata avvistata al Parco Sempione in compagnia del figli Leone e Vittoria, della mamma Marina Di Guardo e dell’immancabile tata. Un giro sul trenino del parco, poi un passaggio ai giochini proprio lì accanto. Con un cappotto over sopra a una felpa e ai jeans, la piega fatta, Chiara Ferragni è parsa, agli altri genitori presenti al momento nell’area giochi, serena e sorridente. Non ci sono state scene di fan impazziti, anzi: il gruppetto è rimasto a chiacchierare amabilmente senza dover allontanare curiosi o ammiratori.

E ai fotografi del Corriere della Sera che l’hanno fotografata e le hanno chiesto come stesse andando ha risposto con un laconico “va bene, dai”.