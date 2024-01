L’occhio di Chiara Ferragni sopra Milano cinta di filo spinato, l’opera provocazione dello street artist Andrea Villa

L'occhio, simbolo di Chiara Ferragni che sovrasta una Milano cinta da filo spinato con sotto una grande scritta, “1984”. Con un richiamo orwelliano, è dedicata a Chiara Ferragni e alla ‘prigionia’ social, l'ultima opera dello street artist torinese Andrea Villa, affissa questa notte in via Reggio e corso Regio Parco, a Torino. Il grande occhio simbolo di una delle influencer più note al mondo e oggi al centro dell’inchiesta per il pandoro-gate, campeggia su uno sfondo bianco chiuso da un doppio cerchio nero e rosso. Non c’è niente di rosa, di sognante e delicato com’è nello stile Ferragni. Una scelta voluta, quella dell’artista, notoriamente provocatorio

"Il libro di George Orwell - spiega Andrea Villa - immaginava un mondo dove gli schermi televisivi spiavano tramite telecamere le vite e le azioni delle persone, per uniformarle al pensiero unico del Grande Fratello, il dittatore supremo che controllava tutto con i suoi occhi digitali. Il protagonista del libro era prigioniero in casa, controllato a vista dalla telecamera del suo televisore. Così come Chiara Ferragni si ritrova prigioniera del suo stesso social e della sua stessa immagine, un occhio che l'ha sbugiardata e ora la imprigiona – spiega l’artista –, vittima del suo stesso mezzo comunicativo”.

“Lo schermo dell'ipocrisia si è incrinato, il re è nudo e si vedono gli ingranaggi della dittatura dell'immagine, dove la ‘grande macchina’ governa le scelte delle persone”. Per Villa “non importa se sei povero o ricco come i Ferragnez: la macchina ti schiaccerà comunque. Una dittatura distopica reale, perché vive nella nostra vita e nei nostri schermi”.