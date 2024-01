Michelle Hunziker, Capodanno in una baita in Svizzera: “Vin brulè e neve, un sogno”

Milano, 1 gennaio 2024 – Auguri di buon anno da Michelle Hunziker. La presentatrice tv ha dato il benvenuto al 2024 nella sua Svizzera, in una baita in montagna a 3000 metri d'altezza, con un caldo vin brulè tra le mani e i fiocchi di neve che le cadevano sui capelli. Michelle era insieme alle sue figlie Sole e Celeste Trussardi e il nuovo compagno Alessandro Carollo.

La conduttrice aveva già fatto sapere, tramite alcune storie su Instagram, di aver deciso di lasciare Milano per trascorrere qualche giorno nel suo paese di origine. In un primo video aveva detto semplicemente di essere arrivata in Svizzera, poi, in seguito, aveva pubblicato la foto di una baita ricoperta di neve con accanto la didascalia: “Stasera, la notte di Capodanno, a 3000 metri mentre nevica... un sogno!”.

Nel video successivo, Michelle con cappello e pelliccia, si era lasciata immortalare mentre aveva tra le mani una tazza e, sorridendo, aveva detto: “Sto bevendo il vin brulè. Allora, siamo a 3000 metri in una bellissima baita, sta nevicando e l'anno non potrebbe iniziare meglio!”.

Michelle Hunziker e il post su Instagram

Invece, l’ultima foto pubblicata sul proprio profilo Instagram vede la presentatrice tv con alle spalle tutte le montagne innevate e accanto la didascalia: “Alba e luna...”. Stesso sfondo per lo scatto che ha postato sul suo Instagram Alessandro Carollo: “Luna ancora alta... 7:30 del mattino... Giù a cannone per la Direttissima dello Spinale. Che spettacolo”.