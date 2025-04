Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto

Milano, 28 aprile 2025 – “Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2025. I tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2025 al problema delle morti e degli infortuni sul lavoro. Un tema di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano - nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36.464 denunce di infortunio (10 al giorno) e 670 denunce di malattia professionale (2 al giorno).

A Milano l’appuntamento è in corso Venezia (altezza via Palestro), alle ore 9.30, per la partenza del corteo che proseguirà verso piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Case Rotte per arrivare in piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati e delle delegate e dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Luca Stanzione, Giovanni Abimelech, Enrico Vizza. Gli interventi sul palco saranno moderati da Nicoletta Prandi, giornalista di Radio Lombardia. Alle ore 12 chiuderà la festa un concerto dei Matrioska.

Proprio oggi per promuovere la cultura della sicurezza per azzerare gli infortuni sul lavoro, oltre che per richiamare l'attenzione sull'impegno attivo di imprese e lavoratori nella prevenzione dei rischi è stato presentato il murale “Basta morti sul lavoro”, disvelato in via Prina 2. L’opera è stata presentata al pubblico dalla presenza di rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle parti sociali, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il murale è stato realizzato dall'urban artist milanese SteRealdella scuderia di artisti di Outdoora, startup innovativa dedicata alla progettazione e allo sviluppo del socialARTvertising (una nuova forma di comunicazione che unisce Arte Urbana, sostenibilità e media digitali