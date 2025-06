Parole e musica verso il voto. La Cgil di Milano apre le porte

Oggi, a partire dalle 18.30, la Camera del lavoro di Milano apre le porte per la serata “Parole e musica verso i referendum”, evento di chiusura della campagna referendaria promossa dalla Cgil. L’appuntamento si terrà in piazzale Trentin (corso di Porta Vittoria 43) e sarà "un’occasione per unire riflessione politica, impegno civile e partecipazione attraverso le voci di artisti, attori, musicisti e protagonisti della società civile". A condurre la serata saranno Giorgia Battocchio, Andrea Cegna e Marco Cacciola, mentre sul palco si alterneranno artisti e interpreti noti e impegnati nel sociale: Laura Pozone, Rita Pelusio con Rossana Mola, Simone Faloppa, Silvano Piccardi, Cinzia Spanò, Oscar Agostoni, Alessio Lega, Massimo Cirri, Alberto Patrucco, Walter Leonardi, Massimiliano Loizzi, insieme ad artisti e musicisti della sezione Anpi del Teatro alla Scala.

Ospite della serata sarà Chadia Rodriguez, artista che unisce alla sua musica messaggi forti contro ogni forma di discriminazione e violenza.

La direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini guiderà un’intervista a Luca Stanzione, e interverrà anche Tsvetelina Aleksieva con un contributo dedicato al tema della cittadinanza. "La serata si concluderà con altri ospiti a sorpresa – spiega la Cgil – in una cornice che vuole essere al tempo stesso popolare, culturale e politica. Un modo per avvicinarsi al voto referendario con consapevolezza, ma anche con leggerezza e spirito collettivo. Un invito aperto a tutta la cittadinanza per riaffermare, ancora una volta, che il lavoro è un diritto da difendere con la partecipazione".

A.G.