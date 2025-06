Odontoiatria. Il servizio non chiuderà

"Il servizio resterà garantito grazie a una proroga dell’appalto nelle strutture di Sesto e Cusano, seppur nelle more di una nuova gara già in itinere". L’annuncio arriva dal consigliere regionale Riccardo Pase, membro della commissione Sanità, in merito all’annuncio della chiusura dell’Odontoiatria all’ospedale di Sesto e al poliambulatorio di Cologno. Chiusura prevista a settembre e che nelle scorse settimane aveva visto la mobilitazione degli stessi professionisti insieme ai sindacati (nella foto). La proroga non toccherà però Cologno. Gli spazi della Casa di comunità di via Boccaccio, ora occupati dal servizio, serviranno per il trasferimento del centro psicosociale, i cui locali attuali dovranno essere ristrutturati. Così si va verso il privato convenzionato. "Nel rispetto delle necessità dei cittadini, ho ottenuto rassicurazioni che il nuovo appalto potesse essere strutturato in modo da mantenere l’erogazione dei servizi sempre nei territori di Sesto, Cologno e Cusano, anche se all’interno di strutture private - spiega Pase -. Questo proprio per trovare una soluzione alla mancanza di spazi pubblici e per ampliare altri servizi erogati dall’Asst. Mi è stato comunque garantito che, in questo periodo, i pazienti già in carico e quelli nuovi potranno continuare a usufruire degli stessi servizi convenzionati all’interno degli spazi di Sesto e Cusano, almeno fino a quando non entrerà in servizio il nuovo appalto". In aggiunta a breve sarà anche attivata una seconda poltrona all’ospedale Bassini di Cinisello, grazie all’assunzione di nuovo personale per le prestazioni di carattere sociale. La.La.