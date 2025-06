Residenza Sacra Famiglia, via ai lavori: "Stop a nuovi ingressi, ma non chiuderà"

Struttura impacchettata, gru e mezzi d’opera in posizione, al via i maxi lavori di riqualificazione energetica alla residenza Sacra Famiglia di Inzago, stop temporaneo causa cantieri ai nuovi ingressi al padiglione hospice: "Ma sia chiaro - così la Fondazione in una nota - nessuna chiusura".

La nota degli uffici milanesi della Fondazione Sacra Famiglia, che ormai da molti anni gestisce la residenza sanitaria inzaghese, dove vengono assistiti malati di sla e persone con disabilità fisica e motoria, oltre che nove posti di hospice, fa chiarezza su timori e rumors che nei giorni scorsi hanno accompagnato il visibile avvio del maxi cantiere. "A seguito di alcune voci e segnalazioni - si spiega - la Fondazione vuole rassicurare il territorio: l’hospice non chiuderà, ma sarà interessato da importanti interventi di riqualificazione energetica volti a migliorare la struttura e i servizi offerti".

I lavori al via "Sono finalizzati all’efficientamento energetico dell’edificio: isolamento termico delle facciate, si legga cappotto, sostituzione dei serramenti, installazione di un impianto fotovoltaico e rifacimento dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento". Le misure, in ragione dei pazienti vulnerabili e della delicatezza dei servizi, riguardano in particolare il padiglione per le terapie palliative. "Per permettere la corretta esecuzione dei lavori, che non possono essere attuati in presenza di utenti e operatori, sarà necessaria una temporanea sospensione delle attività dell’hospice: saranno quindi bloccati i nuovi ingressi, mentre le persone attualmente accolte presso il servizio continueranno a seguire il loro percorso di cura e presa in carico. Fondazione Sacra Famiglia prevede la riapertura al termine dei lavori e ribadisce il proprio impegno nei confronti della comunità di Inzago". Ancora: "Questi interventi garantiranno un ambiente più confortevole, efficiente e sostenibile, continuando a offrire un servizio di alta qualità ai pazienti dell’hospice e alle persone accolte nella residenza sanitaria disabili, molto scelta dalle famiglie, segno del riconoscimento della qualità e dell’attenzione che dedichiamo a ogni ospite".

Monica Autunno