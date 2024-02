Cavo d’acciaio in mezzo alla strada a Milano, chiesto il giudizio immediato per Alex Baiocco e Michele Di Rosa L'istanza di mandare a processo i due giovani senza celebrare l'udienza preliminare, è stata avanzata dal pm, titolare dell'indagine che ha portato in carcere il 24enne e ai domiciliari l'amico 18enne con l'accusa di blocco stradale